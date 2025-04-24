جريدة الثورة وموقع “نبض” للأخبار العربية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك ‏

دمشق-سانا
وقعت جريدة الثورة اليوم، اتفاقية تعاون مع موقع “نبض” للأخبار العربية، وذلك في مبنى الجريدة بدمشق.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن جريدة الثورة المدير العام لمؤسسة الوحدة خالد الخلف، إلى تعزيز انتشار الأخبار الموثوقة والمحتوى الإعلامي المتميز، حيث سيقوم تطبيق وموقع “نبض” بتوفير آخر أخبار جريدة الثورة لأكثر من 40 مليون مستخدم نشط حول العالم.
وتعتبر هذه الشراكة وفق الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو زيادة وصول صحيفة الثورة إلى جمهور أوسع، ما يساهم في تعزيز مصداقيتها، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز المنابر الإعلامية في سوريا.
والثورة أول صحيفة حكومية سورية توقع اتفاقية مع موقع “نبض”، لتصبح مصدراً رسمياً للأخبار، فيما يعد موقع “نبض” واحداً من أبرز المنصات الإخبارية العربية التي تحظى بشعبية واسعة، ونقطة وصل رئيسية بين الأخبار السورية والمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.