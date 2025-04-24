جريدة الثورة وموقع “نبض” للأخبار العربية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك ‏

دمشق-سانا‏

وقعت جريدة الثورة اليوم، اتفاقية تعاون مع موقع “نبض” للأخبار العربية، ‏وذلك في مبنى الجريدة بدمشق.‏

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن جريدة الثورة المدير العام لمؤسسة الوحدة ‏خالد الخلف، إلى تعزيز انتشار الأخبار الموثوقة والمحتوى الإعلامي المتميز، ‏حيث سيقوم تطبيق وموقع “نبض” بتوفير آخر أخبار جريدة الثورة لأكثر من ‌‏40 مليون مستخدم نشط حول العالم. ‏

وتعتبر هذه الشراكة وفق الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو زيادة وصول ‏صحيفة الثورة إلى جمهور أوسع، ما يساهم في تعزيز مصداقيتها، ويؤكد ‏مكانتها كأحد أبرز المنابر الإعلامية في سوريا.‏

والثورة أول صحيفة حكومية سورية توقع اتفاقية مع موقع “نبض”، لتصبح ‏مصدراً رسمياً للأخبار، فيما يعد موقع “نبض” واحداً من أبرز المنصات ‏الإخبارية العربية التي تحظى بشعبية واسعة، ونقطة وصل رئيسية بين ‏الأخبار السورية والمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.‏