جامعة دمشق: ورشة عمل لتوسيع التعاون مع الدفاع المدني السوري في ‏مجالات التوعية والخدمة المجتمعية

دمشق-سانا

نظمت جامعة دمشق، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في دمشق وريفها ‏اليوم، ورشة عمل وجلسة حوارية مشتركة مع عمداء الكليات، وعدد من ‏الأساتذة في الجامعة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدفاع المدني والمؤسسات ‏التعليمية، وتوسيع دائرة العمل المشترك في مجالات التوعية والخدمة ‏المجتمعية.‏

وتم خلال الورشة تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية المتبعة في ‏مجال ‏الإنذار المبكر، وكيفية التعامل مع الكوارث والمخاطر المحتملة، سواء ‏كانت ‏طبيعية أو بشرية المنشأ، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي ‏العام ‏وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة داخل المجتمع الجامعي.‏ ‏

وقدّم مدير مديرية الدفاع المدني في دمشق وريفها السيد حسن حسان عرضاً ‏لآليات تشكيل الفرق التطوعية التابعة للدفاع المدني، إضافة إلى استعراض ‏البرامج والأنشطة الخدمية التي بدأت المديرية بتقديمها مباشرةً للمواطنين، ‏والتي تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.‏

وأعرب حسان عن أمله بتنفيذ جلسات عملية مستقبلية تتضمن خطواتٍ تنفيذيةً ‏واضحةً؛ لرفع كفاءة العمل الخدمي والتوعوي داخل الجامعة، وتوسيع نطاق ‏التعاون، بما يخدم مصلحة المجتمع والطلاب على حد سواء.‏