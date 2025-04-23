جامعة دمشق: ورشة عمل لتوسيع التعاون مع الدفاع المدني السوري في ‏مجالات التوعية والخدمة المجتمعية

دمشق-سانا
نظمت جامعة دمشق، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في دمشق وريفها اليوم، ورشة عمل وجلسة حوارية مشتركة مع عمداء الكليات، وعدد من الأساتذة في الجامعة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الدفاع المدني والمؤسسات التعليمية، وتوسيع دائرة العمل المشترك في مجالات التوعية والخدمة المجتمعية.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على الإجراءات الوقائية المتبعة في مجال الإنذار المبكر، وكيفية التعامل مع الكوارث والمخاطر المحتملة، سواء كانت طبيعية أو بشرية المنشأ، مع التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي العام وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة داخل المجتمع الجامعي.
وقدّم مدير مديرية الدفاع المدني في دمشق وريفها السيد حسن حسان عرضاً لآليات تشكيل الفرق التطوعية التابعة للدفاع المدني، إضافة إلى استعراض البرامج والأنشطة الخدمية التي بدأت المديرية بتقديمها مباشرةً للمواطنين، والتي تشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.
وأعرب حسان عن أمله بتنفيذ جلسات عملية مستقبلية تتضمن خطواتٍ تنفيذيةً واضحةً؛ لرفع كفاءة العمل الخدمي والتوعوي داخل الجامعة، وتوسيع نطاق التعاون، بما يخدم مصلحة المجتمع والطلاب على حد سواء.