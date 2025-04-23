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حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية على إدلب ‏والساحل  ‏

2025-04-23

دمشق-سانا ‏

تستمر الأجواء السديمية المغبرّة هذه الليلة، خاصةً على شرقي سوريا ‏والجزيرة مع فرص لتشكّل عواصف غبارية كثيفة، ويطرأ انخفاض واضح ‏على درجات الحرارة غداً الخميس، مع فرص لهطولات مطرية نهاراً على ‏أجزاء من إدلب والساحل. ‏

ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري؛ يكون طقس الليلة غائماً جزئياً إلى غائم ‏بصفة عامة، وسديمياً مغبراً على الجنوب والمناطق الشرقية والجزيرة، مع ‏فرص لتشكل العواصف الغبارية شرق حمص وأجزاء من دير الزور ‏والحسكة والرقة، مع استمرار حركة الرياح القوية والعاصفة على المناطق ‏الجنوبية والشرقية حتى ساعات منتصف الليل، لتتراجع سرعة الرياح ‏تدريجياً بعد منتصف الليل. ‏

ويتحوّل طقس الغد، ليكون غائماً على عموم المناطق، مع فرص لزخات ‏مطرية تطال أجزاء من إدلب واللاذقية وطرطوس خلال ساعات النهار، ‏وتزداد فرص الأمطار هذا المساء وليل الغد الخميس لتطال أجزاء واسعة من ‏البلاد.‏

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، ‏تترافق بهبات تتراوح ما بين 35 و 45 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر ‏عالي ارتفاع الموج. ‏

كما تتراجع كثافة الغبار على عموم المناطق مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة ‏قليلاً، وتتحوّل إلى سديمية مغبرة على الجزيرة وشرق البلاد، وسديمية ‏مغبرة  على الحسكة. ‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية:28 /17‏
مرتفعات دمشق الغربية:21 /14‏
المنطقة الوسطى:24 /17 ‏
المنطقة الساحلية:21 / 19 ‏
المنطقة الشمالية الغربية:25 /16 ‏
المنطقة الشرقية:30 /25‏
منطقة الجزيرة:29 /21 ‏

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