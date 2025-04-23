حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية على إدلب ‏والساحل  ‏

دمشق-سانا
تستمر الأجواء السديمية المغبرّة هذه الليلة، خاصةً على شرقي سوريا والجزيرة مع فرص لتشكّل عواصف غبارية كثيفة، ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة غداً الخميس، مع فرص لهطولات مطرية نهاراً على أجزاء من إدلب والساحل.
ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري؛ يكون طقس الليلة غائماً جزئياً إلى غائم بصفة عامة، وسديمياً مغبراً على الجنوب والمناطق الشرقية والجزيرة، مع فرص لتشكل العواصف الغبارية شرق حمص وأجزاء من دير الزور والحسكة والرقة، مع استمرار حركة الرياح القوية والعاصفة على المناطق الجنوبية والشرقية حتى ساعات منتصف الليل، لتتراجع سرعة الرياح تدريجياً بعد منتصف الليل.
ويتحوّل طقس الغد، ليكون غائماً على عموم المناطق، مع فرص لزخات مطرية تطال أجزاء من إدلب واللاذقية وطرطوس خلال ساعات النهار، وتزداد فرص الأمطار هذا المساء وليل الغد الخميس لتطال أجزاء واسعة من البلاد.
وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، تترافق بهبات تتراوح ما بين 35 و 45 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج.
كما تتراجع كثافة الغبار على عموم المناطق مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة قليلاً، وتتحوّل إلى سديمية مغبرة على الجزيرة وشرق البلاد، وسديمية مغبرة على الحسكة.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|28 /17
|مرتفعات دمشق الغربية:
|21 /14
|المنطقة الوسطى:
|24 /17
|المنطقة الساحلية:
|21 / 19
|المنطقة الشمالية الغربية:
|25 /16
|المنطقة الشرقية:
|30 /25
|منطقة الجزيرة:
|29 /21