نقابة المهندسين الزراعيين تنظم دورة تدريبية لتحليل الرقم الإحصائي

دمشق-سانا ‏

‏نظم فرع دمشق لنقابة المهندسين ‏الزراعيين اليوم دورة تدريبية حول تحليل الرقم الإحصائي في بناء ‏المهندسين بدمشق، بمشاركة 16 متدرباً ومتدربة.‏

وبين نقيب المهندسين الزراعيين بدمشق المهندس محمد هلال في تصريح ‏لمراسل سانا، أهمية الدورة في رفع ثقافة المتدربين ‏بموضوع قراءة الرقم الإحصائي، وتحليله بشكل علمي، للحصول على ‏مؤشرات الأداء اللازمة، لاتخاذ القرار المناسب في حينه.‏

وأشار هلال إلى أن الدورات لا تقتصر على المهندسين القائمين على رأس ‏عملهم بل تشمل الخريجين، وفي المستقبل ستشمل طلاب السنة الخامسة ‏بكليات الهندسة الزراعية بالتنسيق مع كلياتهم، للمساهمة في رفع كفاءة ‏مهندسينا الزراعيين.‏

بدوره لفت المدرب في مجال المعلوماتية المهندس باسم شباني إلى أن ‏الدورة تسهم في رفع وصقل مهارات المهندسين القائمين على رأس عملهم، ‏وتأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل واتخاذ القرارات المناسبة.‏