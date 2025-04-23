نقابة المهندسين الزراعيين تنظم دورة تدريبية لتحليل الرقم الإحصائي

دمشق-سانا
نظم فرع دمشق لنقابة المهندسين الزراعيين اليوم دورة تدريبية حول تحليل الرقم الإحصائي في بناء المهندسين بدمشق، بمشاركة 16 متدرباً ومتدربة.
وبين نقيب المهندسين الزراعيين بدمشق المهندس محمد هلال في تصريح لمراسل سانا، أهمية الدورة في رفع ثقافة المتدربين بموضوع قراءة الرقم الإحصائي، وتحليله بشكل علمي، للحصول على مؤشرات الأداء اللازمة، لاتخاذ القرار المناسب في حينه.
وأشار هلال إلى أن الدورات لا تقتصر على المهندسين القائمين على رأس عملهم بل تشمل الخريجين، وفي المستقبل ستشمل طلاب السنة الخامسة بكليات الهندسة الزراعية بالتنسيق مع كلياتهم، للمساهمة في رفع كفاءة مهندسينا الزراعيين.
بدوره لفت المدرب في مجال المعلوماتية المهندس باسم شباني إلى أن الدورة تسهم في رفع وصقل مهارات المهندسين القائمين على رأس عملهم، وتأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل واتخاذ القرارات المناسبة.