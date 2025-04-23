الوزير الحلبي: إجراءات لتنظيم الامتحان الوطني والسماح بعودة ‏المنقطعين إلى الاختصاص ‏ ‏

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الوزارة ‏بصدد إصدار العديد من الإجراءات التي تنظم عملية الامتحان الوطني، ‏والسماح بعودة المنقطعين إلى الاختصاص الذي سجل فيه الطالب، وحالت ‏الظروف دون متابعة تحصيله العلمي.‏

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير الحلبي اليوم مع رئيس فرع نقابة أطباء ‏الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة، وأعضاء مجلس النقابة المركزية ‏لأطباء أسنان سوريا، لبحث القضايا التي تهم الأعضاء المنتسبين للنقابة، ‏ومجالات التعاون بين الجانبين في خلق البيئة المناسبة الخالية من الفساد ‏والقائمة على تحقيق العدالة بين الجميع.‏

من جهته عبّر الدكتور حمزة رئيس فرع النقابة، عن أهمية العمل النقابي ‏كصلة الوصل بين مجتمع الأطباء والجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ‏التعاون لتحقيق الفائدة المشتركة بين الجانبين.‏