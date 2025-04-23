الوزير الحلبي: إجراءات لتنظيم الامتحان الوطني والسماح بعودة ‏المنقطعين إلى الاختصاص ‏ ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أن الوزارة بصدد إصدار العديد من الإجراءات التي تنظم عملية الامتحان الوطني، والسماح بعودة المنقطعين إلى الاختصاص الذي سجل فيه الطالب، وحالت الظروف دون متابعة تحصيله العلمي.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير الحلبي اليوم مع رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في دمشق الدكتور محمد حمزة، وأعضاء مجلس النقابة المركزية لأطباء أسنان سوريا، لبحث القضايا التي تهم الأعضاء المنتسبين للنقابة، ومجالات التعاون بين الجانبين في خلق البيئة المناسبة الخالية من الفساد والقائمة على تحقيق العدالة بين الجميع.
من جهته عبّر الدكتور حمزة رئيس فرع النقابة، عن أهمية العمل النقابي كصلة الوصل بين مجتمع الأطباء والجهات الحكومية، والعمل على تفعيل التعاون لتحقيق الفائدة المشتركة بين الجانبين.