زراعة السويداء.. الحالة العامة لمحصولي القمح والشعير البعل غير جيدة

السويداء-سانا

أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في السويداء أن الحالة العامة للمساحات المزروعة بعلاً بمحصولي القمح والشعير غير جيدة.

وذكر معاون مدير الزراعة في السويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا أن تدني الهطل المطري أثر بشكل سلبي على موسم المحاصيل الحقلية بالمحافظة، وأدى لغاية تاريخه إلى خروج مساحات مزروعة واسعة من عمليات الحصاد.

وبين شهيب أن معظم المساحات المزروعة بالمحصولين نباتاتها متقزمة بطول يتراوح بين 15 و 20 سنتيمتراً مع أوراق صفراء لا يوجد عليها إشطاءات، وبعضها في مرحلة الاستطالة بساق رفيعة تتشكل عليها سنابل صغيرة بصعوبة بالغة.

وبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالسويداء للموسم الحالي من القمح البعل 9982 هكتاراً بنسبة تنفيذ قدرها 29 بالمئة من الخطة، والقمح المروي 746 هكتاراً بنسبة تنفيذ قدرها 87 بالمئة، والشعير 8398 هكتاراً بنسبة تنفيذ قدرها 26 بالمئة.