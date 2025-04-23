الدفاع المدني ينفذ أكثر من 1880 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي

محافظات-سانا ‏

قدمت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 1880 عملاً خدمياً، منذ بداية ‏العام الحالي وحتى الـ 13من نيسان الجاري، شمل قطاعات مختلفة في جميع ‏المحافظات. ‏

وبين الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الأعمال المنفذة شملت فتح ‏الطرقات وإزالة الأنقاض لمساعدة المواطنين بالتنقل والوصول الإنساني ‏إليهم، مع استمرار الجهود لفتح شرايين الحياة في جميع المناطق. ‏

‏ولفت الدفاع المدني إلى أن فرقه تدعم كل عمل يسهم في تحقيق التعافي من ‏آثار الحرب الطويلة لنظام الأسد وحلفائه، والتي تسببت بدمار كبير ‏في البنى التحتية للمدن.‏