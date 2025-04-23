الدفاع المدني ينفذ أكثر من 1880 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي

محافظات-سانا
قدمت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 1880 عملاً خدمياً، منذ بداية العام الحالي وحتى الـ 13من نيسان الجاري، شمل قطاعات مختلفة في جميع المحافظات.
وبين الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الأعمال المنفذة شملت فتح الطرقات وإزالة الأنقاض لمساعدة المواطنين بالتنقل والوصول الإنساني إليهم، مع استمرار الجهود لفتح شرايين الحياة في جميع المناطق.
ولفت الدفاع المدني إلى أن فرقه تدعم كل عمل يسهم في تحقيق التعافي من آثار الحرب الطويلة لنظام الأسد وحلفائه، والتي تسببت بدمار كبير في البنى التحتية للمدن.