زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب شمال إسطنبول ولا أنباء عن ضحايا أو انهيارات

أنقرة-سانا

ضرب زلزال اليوم بقوة 6.2 درجات منطقة سيليفري شمال إسطنبول، وشعر به سكان المدينة والمحافظات المحيطة بها وقد وقع على عمق 6.92 كيلومترات.

وحسب وكالة أنباء الأناضول، ذكرت المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 6.2 درجات، وكان مركزها في بحر مرمرة بمنطقة سيليفري بإسطنبول.

وأكد رئيس بلدية سيليفري بورا بالجي أوغلو، أنه لا توجد أي انهيارات، مشيراً إلى قيام الفرق الميدانية بعمليات مسح سريع للمنطقة.

وتمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلامة لجميع المواطنين المتأثرين بالزلزال، مؤكداً متابعة التطورات عن كثب.

وكان وزير الداخلية علي يرلي قايا قال بعد وقوع الزلزال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “بدأت إدارة الكوارث والطوارئ وجميع فرق المؤسسات المعنية عمليات المسح الميداني”.

وبعد الزلزال، غادر المواطنون منازلهم وأماكن عملهم في حالة من الذعر، ويستمر خروج الناس إلى المناطق المفتوحة والشوارع خوفاً من هزات ارتدادية، وسجلت (آفاد) حتى اللحظة ثلاث هزات ارتدادية في بحر مرمرة بقوة 4.4 و4.5 و4.9 على عمق أكثر من 7 كيلومترات.