معرض للكتاب في صالة مسرح التربية بالسويداء وثقافي شهبا

السويداء-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في السويداء اليوم بالتعاون مع مديرية الثقافة، ومؤسسة زرقاء اليمامة الثقافية، وفرع الهلال الأحمر العربي السوري معرضاً للكتاب تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب.

ويحتوي المعرض المقام لمدة أسبوع في صالة مسرح مديرية التربية بمدينة السويداء، وقاعة المعارض في المركز الثقافي بمدينة شهبا تحت عنوان “شغفك له كتاب”، أكثر من 500 عنوان مماثل في كل موقع منهما، إضافة لوسائل تعليمية متنوعة، ونشرات للتوعية.

وأشار معاون مدير التربية والتعليم لشؤون التعليم الثانوي بالسويداء سامر أبو شقره في تصريح لمراسل سانا خلال افتتاح المعرض في صالة مسرح التربية إلى أهميته للتشجيع على القراءة، وإظهار قيمة الكتاب، والدعوة لاقتنائه، وتعزيز الحالة الثقافية بين أفراد المجتمع.

وذكرت منسقة المعرض رئيسة شعبة المكتبات بالمديرية مروة الخطيب أن المعرض يتضمن عناوين متنوعة من الإصدارات العلمية، والأدبية، وكتب الأطفال، مع تخصيص أجنحة لكل الجهات المشاركة، كما تتخلله مجموعة من الأنشطة، والألعاب التفاعلية، والمسابقات للأطفال.

المدير التنفيذي لمؤسسة زرقاء اليمامة وسيم أبو فخر لفت في تصريح مماثل إلى مشاركة 4 دور نشر من خلال المؤسسة هي الربيع، والقمر، والإرشاد، ورسلان، مع تقديم حسومات قدرها 10 بالمئة على أسعار الكتب، إضافة لتوزيع كتب مجانية مع كل فاتورة شراء.

وأشارت منسقة فريق التوعية بمخاطر مخلفات الحرب في فرع الهلال الأحمر بالسويداء مرح حميدان إلى مشاركتهم بالمعرض من خلال توزيع بروشورات، وقصص للتلوين مع عبارات للأطفال، لتعزيز جوانب توعوية لديهم في هذا الإطار.