شركة طيران تركية ألمانية مشتركة: نرى في سوريا فرصة للنمو وسوقاً مستقبلية جذابة

أنقرة-سانا

قالت شركة طيران “صن إكسبريس” التركية الألمانية المشتركة: إنها ترى في سوريا فرصة للنمو، وسوقاً جذابة، يمكن استهدافها مستقبلاً، بعد توافر الشروط الفنية ومعايير السلامة اللازمة.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة، ماكس كوفناتسكي، قوله: “نرى في سوريا فرصة نمو واعدة، وسوقاً جذابة، لكن لا يزال هناك أسواق غير مستغلة يمكن التوسع فيها، وأعتقد أن سوريا بالتأكيد من بينها، وهي مثيرة للاهتمام من عدة نواحٍ، ليس فقط من ناحية السياحة”.

ولفت كوفناتسكي إلى ضرورة تقييم بعض القضايا المتعلقة بالبروتوكولات الأمنية وأنواع الطائرات المناسبة، قبل اتخاذ أي خطوات فعلية نحو السوق السورية.

وتعتبر “صن إكسبريس” شركة طيران ترفيهية، وهي مشروع مشترك بين شركتي الخطوط الجوية التركية و”لوفتهانزا” الألمانية، تخدم حالياً 237 مساراً في 35 دولة، وتهدف إلى نقل 16.8 مليون مسافر خلال عام 2025.