وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية

عمان-سانا

أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ضرورة دعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الصفدي قوله خلال لقائه أمس وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي، ضمّ نائب رئيس المجلس لويك أغفيه، ورئيس لجنة الاتصال مع الشرق الأوسط إتيان بلانك، ورئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية سيريل بيليفا: “يجب دعم الحكومة السورية في الجهود التي تبذلها لإعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع في البلاد”، مشدداً على أهمية رفع العقوبات عن سوريا لمساعدة شعبها في التعافي وتخطي الظروف التي مر بها.

وأشار الصفدي إلى أهمية دعم جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، ومنع إسرائيل دخول المساعدات، كما أكّد ضرورة دعم لبنان، وأمنه، وسيادته، واستقراره، وتثبيت وقف إطلاق النار.