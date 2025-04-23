لإيجاد بيئة آمنة لليافعين والشباب… إعادة تأهيل ملعب كرة القدم في درعا البلد

درعا-سانا

قام فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بإعادة تأهيل جزئي لملعب كرة القدم في درعا البلد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.

وذكر رئيس فرع الهلال الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لـ سانا أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة للشباب واليافعين، لممارسة الأنشطة الرياضية والمتنوعة، بعيداً عن تهديد مخلفات الحرب.

وأضاف المسالمة: إنه تم على هامش انتهاء أعمال إعادة التأهيل إطلاق دوري كرة قدم لليافعين من طلاب مدارس درعا البلد، ونشر رسائل توعية حول مخاطر الألغام، وتوزيع منشورات تثقيفية على اليافعين، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.