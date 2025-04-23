التجاري السوري: إمكانية تسديد الأقساط وإغلاق القرض بتصريف المعادل من الدولار

دمشق-سانا

أصدر المصرف التجاري السوري تعميماً يقضي بإمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة أو تسديد وإغلاق القرض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار الأمريكي نقداً أو من حساباتهم المغذاة نقداً أو بموجب حوالة مصرفية.

ووفقاً لبيان صادر عن التجاري السوري تلقت سانا نسخة منه اليوم لمديري فروع المصرف صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن معادل مبلغ 1000 دولار أمريكي (للقسط الواحد المستحق أو مجموعة الأقساط المستحقة أو قيمة المديونية المترتبة على إغلاق القرض)، وفي حال تجاوزت القيمة المراد تسديدها معادل 1000 دولار أمريكي يرفع الطلب إلى كل من مديرية التسليف للدراسة، ومديرية العلاقات الخارجية لأخذ الموافقة.

وأوضح البيان أنه في حال الديون المتعثرة، يمكن للمتعاملين تقديم طلب لتسديد مديونياتهم بشكل نقدي، أو من حساباتهم المغذاة نقداً، أو بموجب حوالة مصرفية، ويرفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسة المديونية، وإلى مديرية العلاقات الخارجية لأخذ الموافقة.

ويلتزم الفرع بالتنفيذ وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي (سعر الشراء) وبتاريخ يوم التسديد.