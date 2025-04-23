غرفة تجارة دمشق تنتخب رئيسها ومكتبها التنفيذي وتؤكد انطلاقتها في ‏مرحلة اقتصادية جديدة

دمشق-سانا

انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، خلال اجتماعه اليوم، رئيس الغرفة ‏وأعضاء مكتبها التنفيذي، بحضور جميع أعضاء المجلس.

وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي على النحو التالي: عصام زهير ‏الغريواتي رئيساً للغرفة، وغسان رياض سكر نائباً أول للرئيس، والدكتورة ‏ليلى صلاح السمان نائباً ثانياً للرئيس، وعمار محمد سعيد البردان أميناً للسر، ‏ومهند محمد جمال الدين شرف خازناً للغرفة، وفريد طلال خوري، ومحمد ‏درويش صفوح العجلاني عضوين في مكتب الغرفة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ضرورة أن تعود غرفة تجارة دمشق منبراً ‏حراً ونزيهاً لخدمة القطاع التجاري في العاصمة، بما يعكس تطلعات المرحلة ‏الجديدة التي تشهدها سوريا بعد تحررها من قبضة النظام البائد، وبثقة كاملة ‏بالقيادة الجديدة الساعية لإعادة بناء عزّ سوريا بخطى واثقة وثابتة.

من جهته قال رئيس الغرفة المنتخب عصام الغريواتي: إن سوريا اليوم ‏أصبحت دولة حرة، وتجارتها حرة، ولن نقبل أن تكون مناصب رئيس ‏وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة في الغرفة مجرد عنوان أو “برستيج”، بل مسؤولية وطنية ومهنية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

ودعا الغريواتي أعضاء المجلس إلى العمل بروح الفريق، والعمل خلال ‏المرحلة المقبلة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وتهيئة ‏المناخ المناسب لعودة رجال الأعمال السوريين إلى وطنهم، بعد أن تحررت ‏البلاد من النظام الفاسد الذي كان يشكل حالة رعب وخوف للتجار ‏والمستثمرين.