وزير الخارجية القطري: نعمل مع الأمريكيين والأشقاء بالمنطقة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

واشنطن-سانا

جدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعوة بلاده، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الوزير القطري في تصريح لقناة الجزيرة، بعد لقائه، في واشنطن، اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “من المهم جداً رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل وتسيير الأعمال والخدمات للشعب السوري الشقيق”، مضيفاً: “نعمل مع الأمريكيين والأشقاء بالمنطقة لرفع هذه العقوبات عن سوريا”.

وذكر بيان للخارجية القطرية نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية الأمريكي، استعرضا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان.