الوزير الشعار لرجال أعمال سوريين مغتربين بمصر: سيتم اتخاذ كلّ ‏الإجراءات لتسهيل العودة إلى سوريا

دمشق-سانا

التقى وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار اليوم، وفداً من ‏رجال الأعمال المغتربين في مصر، برئاسة الصناعي محمد صباغ شرباتي.

وتمت خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة سبل عودة رجال ‏الأعمال السوريين واستثماراتهم إلى سوريا، والصعوبات التي تعترض ذلك.

وأكد الوزير الشعار سعي الوزارة لخلق بيئة استثمارية محفزّة، ومعالجة كلّ ‏المعوقات، واتخاذ جميع الإجراءات، لتسهيل عودة رجال الأعمال السوريين ‏المغتربين، ليساهموا في بناء سورية الجديدة والحرة.

من جانبه اعتبر شرباتي أنه بعد تحرير سوريا من النظام البائد، ووجود إدارة ‏جديدة تؤمن بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومبنية على أسس ‏متينة ونوايا صادقة، أصبح من واجب رجال الأعمال المغتربين العودة إلى ‏بلدهم، للمساهمة بشكل فاعل وحقيقي في بناء اقتصاد سوري مزدهر، من ‏خلال استثماراتهم فيها.