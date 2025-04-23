الوزير الشعار لرجال أعمال سوريين مغتربين بمصر: سيتم اتخاذ كلّ ‏الإجراءات لتسهيل العودة إلى سوريا

دمشق-سانا
التقى وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار اليوم، وفداً من رجال الأعمال المغتربين في مصر، برئاسة الصناعي محمد صباغ شرباتي.
وتمت خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة سبل عودة رجال الأعمال السوريين واستثماراتهم إلى سوريا، والصعوبات التي تعترض ذلك.
وأكد الوزير الشعار سعي الوزارة لخلق بيئة استثمارية محفزّة، ومعالجة كلّ المعوقات، واتخاذ جميع الإجراءات، لتسهيل عودة رجال الأعمال السوريين المغتربين، ليساهموا في بناء سورية الجديدة والحرة.
من جانبه اعتبر شرباتي أنه بعد تحرير سوريا من النظام البائد، ووجود إدارة جديدة تؤمن بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومبنية على أسس متينة ونوايا صادقة، أصبح من واجب رجال الأعمال المغتربين العودة إلى بلدهم، للمساهمة بشكل فاعل وحقيقي في بناء اقتصاد سوري مزدهر، من خلال استثماراتهم فيها.