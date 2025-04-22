طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها ورياح عاصفة على عدد من ‏المناطق

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، وتشهد البلاد غداً حركة رياح ‏عاصفة على وسط وجنوب البلاد والمناطق الشرقية، وتكون الأجواء بين ‏الغائمة جزئياً والغائمة مع فرص ضعيفة لهطل أمطار عشوائية.

ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة دافئاً، مع انتشار لبعض ‏السحب، وفرص لزخات أمطار خفيفة ضمن نطاقات عشوائية ضيقة، مع ‏أجواء سديمية مغبرّة على الجزيرة وشرق البلاد.

وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 10 إلى 12 درجة، باستثناء الساحل ومرتفعات دمشق الغربية، تكون الحرارة أعلى من ‏معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات.

وتشهد مناطق الجزيرة والشرقية وجنوب البلاد أجواءً سديمية مغبرّة، مع ‏فرص لتشكّل عواصف غبارية كثيفة على أجزاء من شرق البلاد والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق كافة، نشطة على الساحل وشمال ‏غرب سوريا، تتراوح ما بين 25 و35 كم في الساعة، فيما تسجل في ‏الجنوب والوسط والجزيرة وشرق البلاد سرعات تتراوح ما بين 40 و50 ‏كم في الساعة، مع هبات تتراوح ما بين 65 و80 كم في الساعة، ‏وتتجاوز هبات الرياح 80 كم في الساعة على مرتفعات دمشق الغربية ‏وشرق دمشق وحمص والسويداء.

ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، يتحول مع ساعات المساء ‏ليكون عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:

المنطقة الجنوبية 34 /18‏ مرتفعات دمشق الغربية 27 /14‏ المنطقة الوسطى 35 /19‏ المنطقة الساحلية 27 / 21‏ المنطقة الشمالية الغربية 34 /17‏ المنطقة الشرقية 37 /21 ‏ منطقة الجزيرة 36 /18‏