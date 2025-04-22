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طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها ورياح عاصفة على عدد من ‏المناطق

2025-04-22

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، وتشهد البلاد غداً حركة رياح ‏عاصفة على وسط وجنوب البلاد والمناطق الشرقية، وتكون الأجواء بين ‏الغائمة جزئياً والغائمة مع فرص ضعيفة لهطل أمطار عشوائية.

ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة دافئاً، مع انتشار لبعض ‏السحب، وفرص لزخات أمطار خفيفة ضمن نطاقات عشوائية ضيقة، مع ‏أجواء سديمية مغبرّة على الجزيرة وشرق البلاد.

وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 10 إلى 12 درجة، باستثناء الساحل ومرتفعات دمشق الغربية، تكون الحرارة أعلى من ‏معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات.

وتشهد مناطق الجزيرة والشرقية وجنوب البلاد أجواءً سديمية مغبرّة، مع ‏فرص لتشكّل عواصف غبارية كثيفة على أجزاء من شرق البلاد والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق كافة، نشطة على الساحل وشمال ‏غرب سوريا، تتراوح ما بين 25 و35 كم في الساعة، فيما تسجل في ‏الجنوب والوسط والجزيرة وشرق البلاد سرعات تتراوح ما بين 40 و50 ‏كم في الساعة، مع هبات تتراوح ما بين 65 و80 كم في الساعة، ‏وتتجاوز هبات الرياح 80 كم في الساعة على مرتفعات دمشق الغربية ‏وشرق دمشق وحمص والسويداء.

ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، يتحول مع ساعات المساء ‏ليكون عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:

المنطقة الجنوبية

34 /18‏
مرتفعات دمشق الغربية

27 /14‏

المنطقة الوسطى

35 /19‏
المنطقة الساحلية

27 / 21‏

المنطقة الشمالية الغربية

34 /17‏
المنطقة الشرقية

37 /21 ‏

منطقة الجزيرة

36 /18‏

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