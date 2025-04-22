طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها ورياح عاصفة على عدد من ‏المناطق

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، وتشهد البلاد غداً حركة رياح عاصفة على وسط وجنوب البلاد والمناطق الشرقية، وتكون الأجواء بين الغائمة جزئياً والغائمة مع فرص ضعيفة لهطل أمطار عشوائية.
ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة دافئاً، مع انتشار لبعض السحب، وفرص لزخات أمطار خفيفة ضمن نطاقات عشوائية ضيقة، مع أجواء سديمية مغبرّة على الجزيرة وشرق البلاد.
وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 10 إلى 12 درجة، باستثناء الساحل ومرتفعات دمشق الغربية، تكون الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات.
وتشهد مناطق الجزيرة والشرقية وجنوب البلاد أجواءً سديمية مغبرّة، مع فرص لتشكّل عواصف غبارية كثيفة على أجزاء من شرق البلاد والجزيرة.
وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق كافة، نشطة على الساحل وشمال غرب سوريا، تتراوح ما بين 25 و35 كم في الساعة، فيما تسجل في الجنوب والوسط والجزيرة وشرق البلاد سرعات تتراوح ما بين 40 و50 كم في الساعة، مع هبات تتراوح ما بين 65 و80 كم في الساعة، وتتجاوز هبات الرياح 80 كم في الساعة على مرتفعات دمشق الغربية وشرق دمشق وحمص والسويداء.
ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، يتحول مع ساعات المساء ليكون عالي ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية
|34 /18
|مرتفعات دمشق الغربية
27 /14
المنطقة الوسطى
|35 /19
|المنطقة الساحلية
27 / 21
المنطقة الشمالية الغربية
|34 /17
|المنطقة الشرقية
37 /21
منطقة الجزيرة
36 /18