مركز التمكين والريادة الطلابي بجامعة دمشق ‏ينظم دورة تدريبية حول ‏التقنيات الحديثة في التسويق‏ وإدارة المشاريع

‏دمشق-سانا

نظم مركز التمكين والريادة الطلابي بجامعة دمشق دورة تدريبية بعنوان ‌‏”دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع”، لتدريب الطلاب على التقنيات ‏الحديثة في التسويق والمالية والقانون، بما يخدم المرحلة القادمة من مسيرة ‏الاستثمار في سوريا.‏

وتتضمن الدورة 6 ساعات من التدريب على مدى يومين، ويقدمها الخبير ‏والمستشار المالي والإداري الدولي غازي المهايني المقيم في تركيا، وذلك ‏لطلاب السنة الأخيرة في كلية الاقتصاد بشكل أساسي، وبعض رواد الأعمال ‏والمهتمين بإنشاء المشاريع الاقتصادية.‏

وأشار المهايني إلى أن الدورة ستمنح المتدربين القدرة على دراسة المشاريع ‏بطريقة احترافية وعلمية، تساعد المستثمرين الأجانب والمحليين على تنفيذ ‏مشاريع ربحية صحيحة، خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة في سوريا، ولفت ‏إلى أنها ستكون فاتحة لدورات قادمة بالتعاون مع المركز، سواء بشكل ‏حضوري أو عن بعد لتزويد الطلاب من مختلف الاختصاصات بالخبرات ‏المطلوبة في هذا المجال، وخاصة الأشخاص المهتمين بتنفيذ المشاريع في ‏سوريا.‏

بدوره مدير المركز الدكتور أحمد خضر أوضح أن الدورة تركز على ‏استقطاب الخبرات الموجودة خارج سوريا، إضافة إلى الخبرات المحلية ممن ‏يمتلكون الخبرة المهنية والأكاديمية، واستثمار الرحلة الاستثمارية الطويلة ‏لديهم، وكانت البداية مع الخبير المهايني أحد المستشارين الماليين والإداريين ‏في تركيا.‏

وبين خضر أن المركز يعمل على التنسيق والتواصل مع عدد من الشركاء ‏السوريين في الخارج، بغية الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ونقلها إلى ‏الشباب السوري، ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ دورات أخرى في مجال ‏دراسة الجدوى الاقتصادية لتشمل الاختصاصات الأخرى.‏