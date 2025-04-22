الجولان وسلمية وتلدرة تجدد فوزها في بطولة النصر لكرة الطائرة للسيدات

دمشق-سانا

في اليوم الثاني من الدور الأول لبطولة النصر لكرة الطائرة للسيدات فازت سيدات سلمية على صلخد بثلاثة أشواط دون مقابل، 25-22، 25-18، 25-20، وذلك على أرض صالة كرة الطائرة التخصصية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وعززت سيدات الجولان فوزهن أيضاً على محردة بثلاثة أشواط، وتوزعت النتائج 25-20، 25-23، 25-23، بينما جددت سيدات تلدرة فوزهن أيضاً على دير عطية بثلاثة أشواط نظيفة، وتوزعت النتائج 26-24، 25-19، 25-14.

وشهد اليوم الأول فوز الجولان على صلخد بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وسلمية على محردة بثلاثة أشواط نظيفة، وتلدرة على العربي بالنتيجة نفسها.

وتختتم غداً منافسات الدور الأول من البطولة على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة للدور نصف النهائي.