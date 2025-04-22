القبض على عصابة سرقة واسترداد مصاغ ذهبي ومبالغ مالية في درعا

درعا-سانا

ألقى فرع المباحث الجنائية في درعا القبض على عصابة من ستة أشخاص تورطت بسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بعملات أجنبية من منزل إحدى المواطنات، في حي السبيل بدرعا.

وأوضح النقيب أمجد الخطيب من فرع المباحث الجنائية بدرعا في تصريح لمراسلة سانا أن عناصر الفرع باشروا فور تلقي البلاغ حول السرقة بإجراءات البحث والتحري، وتمكنوا من خلال جمع الأدلة الجنائية من التوصل إلى أحد المتورطين، والذي اعترف خلال التحقيق بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع آخرين، ليتم القبض على خمسة آخرين من العصابة، وأشار إلى أنه تم استرداد قسم من المصاغ الذهبي ومبلغ مالي من المسروقات.

وكشف الخطيب أن المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب سرقات أخرى، شملت آليات ودراجات نارية في مناطق متفرقة من المحافظة، وأكد استمرار التحقيقات بالتعاون مع الجهات القضائية لاستكمال ضبط باقي المتورطين، واستعادة باقي المسروقات وتسليمها إلى أصحابها أصولاً.