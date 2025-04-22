الدفاع المدني ينتشل رفات 7 أشخاص في سراقب بريف إدلب الشرقي

إدلب-سانا

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً تعود لسبعة أشخاص قتلوا على يد قوات النظام البائد، و‏دفنت بشكل جزئي بأرض زراعية قرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.‏

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وأوضح عضو مجلس إدارة الدفاع المدني عمار السلمو في تصريح لمراسلة ‏سانا، أنه بعد تلقي بلاغ من السلطات المحلية في المنطقة والأهالي عن وجود ‏بقايا عظام بشرية، في أرض زراعية غربي مدينة سراقب، توجهت فرق ‏البحث إلى الموقع للتحري، وقامت بتوثيق الرفات وانتشالها، وفقاً ‏للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات.‏

وأشار السلمو إلى أن المنطقة وفق شهادة بعض الأهالي، كانت خط تماس ‏وفُقد فيها 7 من أبناء المنطقة خلال المعارك مع قوات النظام البائد في بداية عام 2020، مبينا أن ‏فرق الدفاع المدني شاهدت لدى وصولها للمكان عظاما بشرية متناثرة وبقايا ‏ألبسة، وكانت الرفات غير محمية ومتباعدة والمسافة بينها من 10 إلى ‌‏30 متراً.‏

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ووفق السلمو يتركز دور فرق الدفاع المدني حالياً، على الاستجابة الطارئة ‏لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة، لتقوم الفرق ضمن ‏ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات ‏وتسليمها للطب الشرعي، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق، لاستكمال ‏الإجراءات الخاصة بحفظها ما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.‏