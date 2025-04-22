جولة تفقدية لمراحل تنفيذ فرع المصرف العقاري في المدينة الصناعية بحسياء

حمص-سانا

بهدف تسريع وتائر التنفيذ، تفقد مدير عام المدينة الصناعية في حسياء طلال زغيب، برفقة مدير فرع المصرف العقاري بحمص المهندس عصام نحاس مبنى فرع المصرف العقاري في المدينة.

واطلع زغيب ونحاس على مراحل الإنجاز، وسير الأعمال الإنشائية؛ بهدف الإسراع بإتمام المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، ليكون جاهزاً قريباً لاستقبال المستثمرين، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية داخل المدينة الصناعية.

وأكد زغيب أهمية إنجاز المشروع في أقصر مدة ممكنة، باعتباره يشكل دعامة رئيسية للبنية التحتية الاقتصادية، ويسهم في تعزيز النشاط الاستثماري الصناعي في المدينة، من خلال حزمة من الخدمات التي يقدمها، ما يسهل العمل لشريحة المستثمرين والصناعيين، حيث يعد إنجازه خطوة نوعية في هذا المجال.