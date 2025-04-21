SCS-NET

وزيرا التربية والتعليم والتنمية الإدارية يناقشان وضع آلية تنفيذية لعودة ‏المفصولين ‏تعسفياً من قبل النظام البائد

2025-04-21

دمشق-سانا‏

ناقش وزيرا التربية والتعليم الدكتور محمد تركو والتنمية الإدارية السيد محمد ‏السكاف اليوم، أهمية وضع آلية تنفيذية لعودة المفصولين تعسفياً في القطاع التربوي من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة وذلك من خلال مراجعة ‏مديريات التربية، على أن يتم تحديد مركز عملهم من قبل مدير التربية وفق ‏الحاجة العددية والاختصاص ومكان السكن.‏

وأكد الوزير السكاف خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية ‏بدمشق، أن العمل جارٍ على دراسة أسماء المفصولين، الذين لم تنشر ‏أسماؤهم بعد.‏

وتناول اللقاء مجموعة من القضايا المشتركة، منها إعادة هيكلة وزارة التربية ‏من خلال ورشة عمل بين الوزارتين ستعقد لاحقاً، إضافة إلى العمل بشكل ‏مشترك في ملف تأهيل وتدريب العاملين في المدارس لزيادة كفاءتهم في ‏المنظومة التربوية.‏

 

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب

انظر ايضاً

التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” ‏في المدارس

دمشق-سانا أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً، حددت بموجبه شروط ‏وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved