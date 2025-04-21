وزيرا التربية والتعليم والتنمية الإدارية يناقشان وضع آلية تنفيذية لعودة ‏المفصولين ‏تعسفياً من قبل النظام البائد

دمشق-سانا
ناقش وزيرا التربية والتعليم الدكتور محمد تركو والتنمية الإدارية السيد محمد السكاف اليوم، أهمية وضع آلية تنفيذية لعودة المفصولين تعسفياً في القطاع التربوي من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة وذلك من خلال مراجعة مديريات التربية، على أن يتم تحديد مركز عملهم من قبل مدير التربية وفق الحاجة العددية والاختصاص ومكان السكن.
وأكد الوزير السكاف خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، أن العمل جارٍ على دراسة أسماء المفصولين، الذين لم تنشر أسماؤهم بعد.
وتناول اللقاء مجموعة من القضايا المشتركة، منها إعادة هيكلة وزارة التربية من خلال ورشة عمل بين الوزارتين ستعقد لاحقاً، إضافة إلى العمل بشكل مشترك في ملف تأهيل وتدريب العاملين في المدارس لزيادة كفاءتهم في المنظومة التربوية.