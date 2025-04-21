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تربية إدلب تستقبل طلبات المعلمين المفصولين من الخدمة زمن النظام البائد

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كهرباء إدلب تواصل العمل على تجهيز خط التوتر 66 ك.ف.أ المغذي لمحطة سراقب وتأمين التيار الكهربائي إلى المدينة والقرى التابعة لها

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