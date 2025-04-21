تربية إدلب تستقبل طلبات المعلمين المفصولين من الخدمة زمن النظام البائد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السعودية ومصر تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها
2025-04-21
عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان: رحلتنا إلى سوريا كانت رائعة وهناك الكثير من الإمكانيات للتعاون مع حكومتها
2025-04-21
الخليفي: قطر ستناقش مع واشنطن تخفيف وإزالة العقوبات المفروضة على سوريا
2025-04-21
وزير الداخلية يبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
2025-04-21
أردوغان: “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان
2025-04-19
بولاط: تركيا ترغب باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا
2025-04-18
الخطوط الجوية السورية تعلن رسمياً استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
2025-04-17
محليات
الرئيس الشرع يناقش خطط وزارة الإعلام والعمل على تطوير الإعلام الرسمي
2025-04-21
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية ومحافظ حلب يبحثان سبل زيادة التعاون والتنسيق بين المديريات والمؤسسات الحكومية
2025-04-21
مديرية أمن ريف دمشق تضبط مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا
2025-04-21
وزير السياحة يفتتح فندق رويال سميراميس بسويّة 5 نجوم في دمشق بعد إعادة تأهيله وفق أحدث معايير الضيافة العالمية
2025-04-21
حالة الطقس: الحرارة إلى ارتفاع وحركة رياح قوية مغبرة على أغلب المناطق
2025-04-21
وفاة امرأة في دمشق جراء انفجار ناتج عن تسرب للغاز داخل منزلها
2025-04-21
إزالة مكب النفايات خلف نادي الفروسية بمدينة حماة
2025-04-21
رياضة
باير ليفركوزن يسقط في فخ التعادل مع سانت باولي في الدوري الألماني
2025-04-20
فوز صعب لريال مدريد على اتليتيك بلباو في الدوري الإسباني
2025-04-20
منتخب أوزبكستان يحرز لقب كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً
2025-04-20
هدف أرنولد يقرب ليفربول من لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2025-04-20
آرسنال يفوز على إبسويتش تاون برباعية في الدوري الإنكليزي الممتاز
2025-04-20
مشاركة واسعة في بطولة مهرجان الربيع بلعبة الشطرنج في سلمية
2025-04-20
بطولة تنشيطية بكرة السلة في السويداء
2025-04-20
اقتصاد
هيئة المنافذ البرية والبحرية تبحث مع شركة صينية فرص الاستثمار في سوريا
2025-04-21
وزير المالية: بدأنا إعداد الموازنة التكميلية للعام الحالي وتحضير موازنة 2026
2025-04-21
نتيجة العجز المائي في سدودها.. دراسة تعديل خطة الزراعات الصيفية في حمص
2025-04-21
وزارة الاقتصاد والصناعة ترخص 345 منشأة صناعية خلال الربع الأول من العام الجاري
2025-04-21
وزير المالية: مشاركتنا بالاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين هي لإحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
2025-04-20
وزير الاقتصاد والصناعة: سنسعى لتشكيل هيئة رجال الأعمال السوريين الأمريكان
2025-04-20
وزارة الاقتصاد والصناعة ترخص 80 مشروعاً حرفياً خلال الربع الأول من العام الجاري
2025-04-20
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syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يلتقي عضو الكونغرس الأمريكي مارلين ستوتزمان
الأمن العام يتسلم كمية من الأسلحة الخفيفة والذخائر بريف حمص
الخليفي: قطر ستناقش مع واشنطن تخفيف وإزالة العقوبات المفروضة على سوريا
افتتاح معرض “إحياء وإعادة تأهيل المباني والمواقع التاريخية” في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق
وزير السياحة يطلع على واقع العمل بالحاضنة المركزية للفنون الحرفية بدمر
اتحاد الصحفيين: نقدر جهود وزارتي الداخلية والإعلام وتجاوبهما السريع مع حادث الاعتداء على صحفي في دمشق
تربية إدلب تستقبل طلبات المعلمين المفصولين من الخدمة زمن النظام البائد
2025-04-21
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إدلب
2025-04-21
Hassan Nasr
سابق
ضبط مستودع للأسلحة والذخائر في منطقة قطنا بريف دمشق
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افتتاح فندق رويال سميراميس بسويّة 5 نجوم في دمشق
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