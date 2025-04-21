دائرة الشؤون المدنية في مصياف تستأنف تقديم خدماتها للمواطنين

حماة-سانا

استأنفت دائرة الشؤون المدنية في منطقة مصياف بريف حماة تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بعد جهود مكثفة لإعادة إطلاق العمل في الدائرة التي تخدم نحو نصف مليون مواطن.

وأكد مدير منطقة مصياف محمد طعمة في تصريح لمراسل سانا أن الدائرة بدأت تفعيل خدماتها الأساسية، وتشمل إصدار البيان العائلي، والفردي، وبيانات الزواج والطلاق، والوفاة، والولادة.

وأضاف: تم مبدئياً تفعيل 3 كوات لاستخراج الوثائق المدنية مجاناً مع تسهيل الإجراءات لتقليل وقت الانتظار، وخاصة أن الدائرة تستقبل يومياً ما يقارب 300 مراجع وفقاً لآليات عمل مُحسَّنة.

بدورهم رحّب الأهالي بهذه الخطوة ولا سيما مع الصعوبات السابقة في استخراج البيانات التي كانت تتطلب انتقالاً إلى مركز محافظة حماة، كما أشادوا بجهود تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف.