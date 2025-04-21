زراعة السويداء تدعو مزارعي الفستق الحلبي لمكافحة حشرة الكيرمانيا

السويداء-سانا

دعت مديرية الزراعة في السويداء مزارعي الفستق الحلبي لمكافحة حشرة الكيرمانيا، تجنباً لتأثيرها على الإنتاج.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء مالك الحلبي في تصريح لمراسل سانا، أنه نظراً لنشاط الحشرة الكاملة، ووصولها لذروة الطيران فإنه يتوجب البدء بمكافحتها باستخدام مبيد “بايروثرويدي” مع أسمدة ورقية، وذلك خلال ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخه، على أن تعاد عملية المكافحة بعد عشرة أيام بمبيد بخاري.

وتشغل شجرة الفستق الحلبي مركزاً مهماً بين الأشجار المثمرة في السويداء التي تحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث المساحات المزروعة.