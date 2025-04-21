مستشفى الكلية الجراحي بدمشق يتسلم مساعدات طبية مقدمة من منظمة “‌ميدغلوبال” الإنسانية

‏دمشق-سانا‏

تسلمت الهيئة العامة لمستشفى الكلية الجراحي في مجمع ابن النفيس الطبي ‏بدمشق اليوم مساعدات طبية مقدمة من منظمة “ميدغلوبال” الإنسانية الطبية.‏

المدير الطبي للمستشفى الدكتور طلال اليوسفي أوضح في تصريح لمراسل سانا ‏أن المساعدات المقدمة تكفي 250 جلسة غسيل، وتشمل الأحماض ‏والبيكربونات وهي متممة لجلسة الغسيل، إضافة إلى مواد معقمة لجهاز غسيل ‏الكلى.‏

وأكد الدكتور اليوسفي ضرورة توجه المنظمات والجمعيات للاهتمام بمرضى ‏غسيل الكلية لكونهم لا يستطيعون متابعة حياتهم دون إجراء جلسات الغسيل، ‏ولا يستطيعون استبدال جلسات الغسيل بعمليات زرع الكلى لأن هذا الأمر لا ‏يمكن إجراؤه بسهولة بسبب شروط نجاحه الصعبة.‏

من جهته بيّن الدكتور أنس بربور مدير مكتب “ميدغلوبال” في سوريا أن ‏هذه المساعدات تأتي ضمن مبادرة المنظمة لدعم القطاع الطبي في سوريا ‏بالتعاون مع وزارة الصحة السورية حيث شملت المرحلة الأولى منها تقديم ‌‏4500 جلسة غسيل كلية لمستشفى الكلية الجراحي بدمشق، وتستمر اليوم ‏بتقديم 250 جلسة إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.‏

ولفت بربور إلى ما يعانيه مرضى الكلى في سوريا من تحديات يومية في ‏الوصول إلى جلسات الغسيل نتيجة الضغط الكبير على مراكز العلاج ونقص ‏الموارد، ما يجعل الدعم المستمر لهذه الخدمات أمراً حيوياً لإنقاذ الأرواح، ‏وضمان استمرارية الرعاية الصحية.‏

وأكد بربور التزام “ميدغلوبال” بتوفير الاحتياجات الطبية الأساسية وتعزيز ‏قدرة النظام الصحي المحلي، بما يضمن استجابة فاعلة ومستدامة لمثل هذه ‏الأزمات الصحية.‏