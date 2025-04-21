مجلس مدينة حمص يحدد مواقع الأسواق المتنقلة

حمص-سانا

أعلن مجلس مدينة حمص عن مواقع لإقامة أسواق متنقلة ضمن المدينة، لتكون بديلاً للبسطات العشوائية والمخالفة في الأحياء.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، المهندس مصعب السلومي، في تصريح لمراسلة سانا، أن مكان الأسواق التي تم تحديدها يشمل “شارع طريق تدمر تقاطع مع شارع الأهرام على سور المدينة الرياضية قرب دوار المواصلات، والرصيف المقابل للحديقة البيئية في حي الشماس، والطريق الواصل بين جسر بابا عمرو والمساكن الغربية مقابل سور سكة القطار على سور المدينة الجامعية، ومقابل ومحيط الكراج القديم على طريق حماة، بمحاذاة ساقية الري، ومحيط القلعة.

ودعا “السلومي” المواطنين الذين تقدموا بطلبات لوضع بسطات إلى مراجعة مجلس المدينة للحصول على الموافقة اللازمة لإشغال موقع البسطة في الأماكن المذكورة، واستكمال الإجراءات المناسبة.