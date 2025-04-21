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اتحاد الصحفيين يعلن بدء استقبال الشكاوى المقدمة من العاملين في الإعلام

2025-04-21

دمشق-سانا‏

أعلن المكتب التنفيذي المؤقت لاتحاد الصحفيين السوريين، بدء استقبال ‏الشكاوى المقدمة من العاملين في المجال الإعلامي والصحفي.‏

وأشار الاتحاد في إعلانه المنشور عبر قناته على تلغرام إلى أن هذه المبادرة تأتي ‏في سياق سعيه لتذليل العقبات ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض سير العمل ‏المهني للصحفيين والإعلاميين في الجمهورية العربية السورية.‏

‏ ‏ودعا الاتحاد من لديهم أي شكاوى ذات صلة بالشأن المهني، إلى تعبئة النموذج ‏المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، والمتاح عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال قراءة ‏رمز الباركود.‏https://journalists-u.org.sy/?page_id=11935‎

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