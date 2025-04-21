اتحاد الصحفيين يعلن بدء استقبال الشكاوى المقدمة من العاملين في الإعلام

دمشق-سانا
أعلن المكتب التنفيذي المؤقت لاتحاد الصحفيين السوريين، بدء استقبال الشكاوى المقدمة من العاملين في المجال الإعلامي والصحفي.
وأشار الاتحاد في إعلانه المنشور عبر قناته على تلغرام إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق سعيه لتذليل العقبات ومعالجة الإشكاليات التي قد تعترض سير العمل المهني للصحفيين والإعلاميين في الجمهورية العربية السورية.
ودعا الاتحاد من لديهم أي شكاوى ذات صلة بالشأن المهني، إلى تعبئة النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، والمتاح عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال قراءة رمز الباركود.https://journalists-u.org.sy/?page_id=11935