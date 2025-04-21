اتحاد الصحفيين: نقدر جهود وزارتي الداخلية والإعلام وتجاوبهما السريع مع ‏حادث الاعتداء على صحفي في دمشق

دمشق-سانا
أعرب اتحاد الصحفيين عن تقديره لوزارتي الداخلية والإعلام، للتجاوب السريع والجهود المبذولة في التعامل مع حادث الاعتداء، الذي طال الصحفي محمد الإبراهيم أحد العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أثناء توجهه لمقر عمله في دمشق، وضبطهما أي تجاوزات.
وأكد الاتحاد في توضيح نشره عبر قناته على التلغرام الأهمية القصوى لاحترام حرية الإعلام، التي رُويت أرض سوريا بدماء عزيزة في سبيل ترسيخها.
وأشار الاتحاد إلى أنه فور ورود البلاغ، تم التواصل مع مسؤولي العلاقات في وزارة الإعلام الذين أبدوا تجاوباً وسارعوا مع الجهات الأمنية إلى تحديد هوية العنصر الأمني المتورط في الحادثة، حيث تم إخضاعه للتحقيق الفوري، وجرى العمل على استعادة حقوق الصحفي الإبراهيم.