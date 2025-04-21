اتحاد الصحفيين: نقدر جهود وزارتي الداخلية والإعلام وتجاوبهما السريع مع ‏حادث الاعتداء على صحفي في دمشق

دمشق-سانا

أعرب اتحاد الصحفيين عن تقديره لوزارتي الداخلية والإعلام، للتجاوب ‏السريع والجهود المبذولة في التعامل مع حادث الاعتداء، الذي طال الصحفي ‏محمد الإبراهيم أحد العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أثناء توجهه ‏لمقر عمله في دمشق، وضبطهما أي تجاوزات.

‏وأكد الاتحاد في توضيح نشره عبر قناته على التلغرام الأهمية القصوى ‏لاحترام حرية الإعلام، التي رُويت أرض سوريا بدماء عزيزة في سبيل ‏ترسيخها.‏

وأشار الاتحاد إلى أنه فور ورود البلاغ، تم التواصل مع مسؤولي العلاقات في ‏وزارة الإعلام الذين أبدوا تجاوباً وسارعوا مع الجهات الأمنية إلى تحديد ‏هوية العنصر الأمني المتورط في الحادثة، حيث تم إخضاعه للتحقيق ‏الفوري، وجرى العمل على استعادة حقوق الصحفي الإبراهيم.‏