حملة إنارة المحاور الرئيسية في حمص ضمن حملة “حمص بلدنا”

حمص -سانا

ضمن حملة “حمص بلدنا” وبهدف تحسين الإنارة العامة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين خلال ساعات الليل، تم تنفيذ حملة إنارة في عدد من الشوارع الرئيسية ضمن المدينة.

وأوضحت مديرة جمالية المدينة ومنسقة حملة “حمص بلدنا” في مجلس مدينة حمص المهندسة إناس بايقلي في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم الانتهاء من إنارة ثلاثة محاور رئيسية، شملت المحور الشمالي الممتد من الكراج الشمالي وحتى الساعة القديمة، والمحور الغربي من مبنى المحافظة مروراً بمديرية التربية، وصولاً إلى مستشفى الرازي ودوار النسر، كما تمت إنارة المحور الجنوبي الممتد من مبنى المحافظة باتجاه شارع هاشم الأتاسي، وطريق الشام ودوار الجامعة، وصولاً إلى دوار تدمر.

وبينت بايقلي أنه تم خلال الحملة استبدال المصابيح القديمة بأخرى عالية الكفاءة لتقليل استهلاك الطاقة، كما رافق الحملة أعمال تعزيز إنارة شارع الوليد الموازي لشارع شكري القوتلي، وتركيب وحدات إضاءة ذات جودة عالية في محيط “الساعة الجديدة”.