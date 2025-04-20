وزارة الصحة تطلق غداً حملة تعزيز اللقاح لمتابعة المتسربين

دمشق-سانا
تطلق وزارة الصحة غداً حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري في مختلف المحافظات.
وتهدف الحملة حسب مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي إلى التأكد من استكمال الأطفال جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ومتابعة الأطفال المتسربين منه، وإعطائهم اللقاحات المستحقة وتزويدهم ببطاقة لقاح جديدة في حال عدم وجودها.
وبينت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لـ سانا أن الحملة تستهدف 256365 طفلاً بين متسرب كلي وجزئي وروتيني، وتُنفذ الحملة في 1094 مركزاً ثابتاً و82 مركزاً محدثاً بمختلف المحافظات، من خلال 1008 فرق جوالة تغطي مختلف المناطق، ويشارك فيها 10863 عنصراً صحياً.
وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الوزارة أنهت كل الترتيبات اللوجستية لتنفيذ الحملة، مؤكدةً أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من منظمة الصحة العالمية.
ويهدف برنامج التلقيح الوطني إلى إنقاص معدلات المرضى والوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات، من خلال اللقاحات التي تعزز مناعتهم وتحميهم من الأمراض كشلل الأطفال، والسل، والكزاز، والحصبة، والحصبة الألمانية، والدفتريا، والنكاف، والسعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التي تسببها المستدمية النزلية كالتهاب السحايا، وذات الرئة، وإنتان الدم والتهاب الأذن الوسطى.