وزارة الصحة تطلق غداً حملة تعزيز اللقاح لمتابعة المتسربين

دمشق-سانا‏

تطلق وزارة الصحة غداً حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة ‏الأطفال المتسربين من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر حتى الـ 30 من ‏الشهر الجاري في مختلف المحافظات.‏

وتهدف الحملة حسب مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ‏الدكتورة رزان الطرابيشي إلى التأكد من استكمال الأطفال جميع اللقاحات ‏المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ومتابعة الأطفال المتسربين منه، وإعطائهم ‏اللقاحات المستحقة وتزويدهم ببطاقة لقاح جديدة في حال عدم وجودها.‏

وبينت الدكتورة الطرابيشي في تصريح لـ سانا أن الحملة تستهدف 256365 طفلاً بين ‏متسرب كلي وجزئي وروتيني، وتُنفذ الحملة في 1094 مركزاً ثابتاً و82 مركزاً ‏محدثاً بمختلف المحافظات، من خلال 1008 فرق جوالة تغطي مختلف ‏المناطق، ويشارك فيها 10863 عنصراً صحياً.‏

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الوزارة أنهت كل الترتيبات اللوجستية ‏لتنفيذ الحملة، مؤكدةً أن اللقاح متوافر وآمن ومجاني وفعال وموصى به من ‏منظمة الصحة العالمية.

ويهدف برنامج التلقيح الوطني إلى إنقاص معدلات المرضى والوفيات عند ‏الأطفال دون الخمس سنوات، من خلال اللقاحات التي تعزز مناعتهم وتحميهم ‏من الأمراض كشلل الأطفال، والسل، والكزاز، والحصبة، والحصبة الألمانية، ‏والدفتريا، والنكاف، والسعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض التي ‏تسببها المستدمية النزلية كالتهاب السحايا، وذات الرئة، وإنتان الدم والتهاب ‏الأذن الوسطى.‏