فرع الهجرة والجوازات في حماة يبدأ بتسليم جوازات السفر للأهالي الراغبين بأداء مناسك الحج

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أردوغان: “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان
2025-04-19
بولاط: تركيا ترغب باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سوريا
2025-04-18
الخطوط الجوية السورية تعلن رسمياً استئناف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
2025-04-17
الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
2025-04-17
صحيفة بوليتيكو: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا
2025-04-17
لقاء سوري تركي يناقش آليات تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-04-17
الأردن: وزير الخارجية في زيارة إلى سوريا لإجراء محادثات موسّعة
2025-04-17
محليات
مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات يُحذّر من اختراقات لمُستخدمي تطبيق “واتساب” ونظام ”ويندوز”
2025-04-20
مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يطلع على عمل مديرية الشؤون السياسية في إدلب
2025-04-20
وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا وزوال النظام البائد
2025-04-20
قوات من الأمن العام باللاذقية تنتشر في محيط الكنائس لضمان أمن واستقرار المدينة
2025-04-20
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
2025-04-20
إنتاج المبيدات الحيوية في معمل حماة… تقليل استهلاك نظيرتها الكيماوية ورفع جودة المحاصيل
2025-04-20
الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد
2025-04-20
رياضة
أستون فيلا يسجل رباعية في شباك نيوكاسل بالدوري الإنكليزي
2025-04-19
بايرن ميونيخ يقسو على هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
2025-04-19
باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي
2025-04-19
المنتخب المغربي يحرز لقب كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً
2025-04-19
فوز مثير لبرشلونة يعزّز صدارته للدوري الإسباني
2025-04-19
الأهلي المصري يتعادل مع ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
2025-04-19
سوريا تنال عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ
2025-04-19
اقتصاد
جلسة حوارية مع فعاليات اغترابية وصناعية وتجارية في حلب بمشاركة نائب وزير الاقتصاد-فيديو
2025-04-19
وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار
2025-04-19
مسؤول أممي: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يناقشان الأسبوع المقبل إعادة دعم سوريا
2025-04-19
مدير المدينة الصناعية في حسياء: تخفيض سعر الكهرباء للصناعيين ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية
2025-04-18
الوزير الشعار: زيارة بولاط ستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية قوية بين سوريا وتركيا
2025-04-18
انطلاق المعرض العربي الأول للبناء وإعادة الإعمار في حلب
2025-04-17
المركزي: موقعنا الإلكتروني والصفحات الرسمية التابعة لنا هي المصدر الوحيد للمعلومات
2025-04-17
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد
لقاء وزير الخارجية مع عضو الكونغرس الأمريكي السيد كوري لي ميلز
الرئيس الشرع يلتقي مع عضو الكونغرس الأمريكي السيد كوري لي ميلز في قصر الشعب بدمشق
وزارة التنمية الإدارية تعلن قائمة أسماء المفصولين تعسفياً في الحسكة لإعادتهم إلى عملهم بوزارة التربية
الرئيس الشرع يلتقي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
رئاسة الجمهورية: بيان صحفي حول اللقاء الرسمي الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني بوساطة من دولة قطر الشقيقة
وزارة الخارجية والمغتربين: بيان مشترك بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية
الهجرة والجوازات تفتح فروعها خلال العطلة لتسهيل إجراءات الحجاج
الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني
فرع الهجرة والجوازات في حماة يبدأ بتسليم جوازات السفر للأهالي الراغبين بأداء مناسك الحج
2025-04-20
جوازات السفر للأهالي الراغبين بأداء الحج
2025-04-20
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