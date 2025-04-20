هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط ‏المرحلة القادمة ‏

دمشق-سانا

ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في اجتماع مع ‏مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، أعمال الهيئة ‏في الربع الأول من العام الجاري، ومؤشرات الأداء والخطط التنفيذية ‏للمرحلة المقبلة.‏

وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم، أن الاجتماع ركّز على الجهود ‏المبذولة في تأهيل البُنى التحتية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، ‏وتسهيل حركة التجارة والعبور، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة ‏للمواطنين والمستثمرين، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز دور المعابر ‏والمرافئ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.‏

كما تمت مناقشة الهيكلية التنظيمية للجهات التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بما ‏يضمن مرونة الأداء وفعاليته، إلى جانب التركيز على أهمية استقطاب ‏الكفاءات، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من العمل ‏المؤسسي.‏

وتناول الاجتماع أيضًا الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من العام ‏الجاري؛ بهدف ضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل نحو المشاريع ذات ‏الأولوية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات التابعة للهيئة.‏