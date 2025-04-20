أستون فيلا يسجل رباعية في شباك نيوكاسل بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق أستون فيلا فوزاً كبيراً على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، في مباراة أُقيمت اليوم، ضمن الجولة 33 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وافتتح أولي واتكينز التسجيل لأستون فيلا، بعد 33 ثانية فقط من بداية اللقاء، لكن فابيان شار أدرك التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سيطر أستون فيلا على اللعب وسجل 3 أهداف، حيث أحرز إيان ماتسن الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64، ثم أضاف دان بيرن هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73، وأكمل أمادو أونانا الرباعية لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده إلى 57 نقطة، في المركز السادس بجدول الترتيب، ليعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفي المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند 59 نقطة في المركز الثالث.