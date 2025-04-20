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باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي

2025-04-19

باريس-سانا

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه لوهافر بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن المرحلة الثلاثين من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل للفريق الفائز كلّ من ديزيري دووي في الدقيقة 8، وغونزالو راموس في الدقيقة 50، فيما سجل هدف لوهافر الوحيد عيسي سوماري في الدقيقة 60.

وهو الفوز الرابع والعشرين لفريق العاصمة خلال الموسم الحالي مقابل خمسة تعادلات دون أن يتعرّض لأي خسارة.

ورفع الفريق الباريسي، الذي ضمن الظفر بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة توالياً والـ 13 في تاريخه، رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب.

أمّا لوهافر، الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، فقد تجمّد رصيده عند 27 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.

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