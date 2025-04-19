وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار

عمّان-سانا‏

تركّزت زيارة وفد وزارة الصناعة إلى الأردن، والتي ‏اختتمت اليوم، على إجراء مباحثات واجتماعات، والقيام بزيارات إلى مواقع ‏العمل، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وخاصة في مجال صناعة ‏الإسمنت وتطويرها في سوريا، استجابة لمتطلبات عملية الإعمار.‏

وأوضح رئيس الوفد، مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ‏ومواد البناء “عمران”، محمود فضيلة، في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة ‏التي استمرت أياماً عدّة جرى خلالها اجتماعات لمجلس إدارة الشركة ‏السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض “العربية”، والوقوف على أعمالها وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج فيها، لمضاعفة كميات الإنتاج لتلبية ‏الاحتياجات الإقليمية لمنتجات هذا المصنع.‏

‏وذكر فضيلة أنه تم خلال الاجتماعات طرح استثمار المساحات المتاحة من ‏أرض المعمل، لإنشاء منظومة طاقة شمسية ترفد المعمل بالتيار الكهربائي، ‏إلى جانب تطوير مخبر الشركة ليتمكن من مواكبة الاختبارات الحديثة في ‏عالم صناعة الإسمنت.‏

وأشار فضيلة إلى أن الوفد قام بزيارة شركتي “سامنترا” و”الشمال”، ‏للاطّلاع على خطوط الإنتاج الحديثة في معملي الشركتين، والمعاينة عن ‏قرب لتطوّر صناعة الإسمنت في الأردن، وتنوّع وتعدّد المنتجات.‏

وبين فضيلة أنه تم إجراء مباحثات مع إدارات الشركتين، ‏للاستفادة من خبراتهما في تطوير معامل الإسمنت التابعة لشركة “عمران”، من ‏خلال الاتفاق على مذكرة تعاون تشمل تبادل الخبرات، وإجراء دورات ‏تدريبية للكوادر الفنية السورية في مختلف المجالات للنهوض بصناعة ‏الإسمنت في سوريا، كماً ونوعاً، تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملية الإعمار ‏فيها.‏

ولفت إلى أنه تم خلال الزيارة اللقاء مع عدد من المستثمرين الأردنيين، ‏الذين أبدوا اهتمامهم ورغبتهم بالاستثمار في سوريا، وخاصة في قطاع ‏الإسمنت وتطوير معامل شركة “عمران”.‏

كما تم خلال الزيارة، بحسب فضيلة، الاجتماع مع رئيس الاتحاد العربي ‏لصناعة الإسمنت، أحمد الروسان، الذي أكّد حرصه على التعاون مع شركة ‏”عمران”، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده للمساعدة في تطوير صناعة ‏الإسمنت في سوريا.‏