وفد صناعي سوري يستكشف تجارب الأردن: نحو تطوير صناعة الإسمنت لتلبية متطلبات الإعمار

عمّان-سانا
تركّزت زيارة وفد وزارة الصناعة إلى الأردن، والتي اختتمت اليوم، على إجراء مباحثات واجتماعات، والقيام بزيارات إلى مواقع العمل، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وخاصة في مجال صناعة الإسمنت وتطويرها في سوريا، استجابة لمتطلبات عملية الإعمار.
وأوضح رئيس الوفد، مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، محمود فضيلة، في تصريح لمراسل سانا، أن الزيارة التي استمرت أياماً عدّة جرى خلالها اجتماعات لمجلس إدارة الشركة السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض “العربية”، والوقوف على أعمالها وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج فيها، لمضاعفة كميات الإنتاج لتلبية الاحتياجات الإقليمية لمنتجات هذا المصنع.
وذكر فضيلة أنه تم خلال الاجتماعات طرح استثمار المساحات المتاحة من أرض المعمل، لإنشاء منظومة طاقة شمسية ترفد المعمل بالتيار الكهربائي، إلى جانب تطوير مخبر الشركة ليتمكن من مواكبة الاختبارات الحديثة في عالم صناعة الإسمنت.
وأشار فضيلة إلى أن الوفد قام بزيارة شركتي “سامنترا” و”الشمال”، للاطّلاع على خطوط الإنتاج الحديثة في معملي الشركتين، والمعاينة عن قرب لتطوّر صناعة الإسمنت في الأردن، وتنوّع وتعدّد المنتجات.
وبين فضيلة أنه تم إجراء مباحثات مع إدارات الشركتين، للاستفادة من خبراتهما في تطوير معامل الإسمنت التابعة لشركة “عمران”، من خلال الاتفاق على مذكرة تعاون تشمل تبادل الخبرات، وإجراء دورات تدريبية للكوادر الفنية السورية في مختلف المجالات للنهوض بصناعة الإسمنت في سوريا، كماً ونوعاً، تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات عملية الإعمار فيها.
ولفت إلى أنه تم خلال الزيارة اللقاء مع عدد من المستثمرين الأردنيين، الذين أبدوا اهتمامهم ورغبتهم بالاستثمار في سوريا، وخاصة في قطاع الإسمنت وتطوير معامل شركة “عمران”.
كما تم خلال الزيارة، بحسب فضيلة، الاجتماع مع رئيس الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت، أحمد الروسان، الذي أكّد حرصه على التعاون مع شركة ”عمران”، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده للمساعدة في تطوير صناعة الإسمنت في سوريا.