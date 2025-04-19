الأمن العام ينفذ حملة أمنية في دير البخت وموثبين بريف درعا لضبط السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون

درعا-سانا

نفذت قوات الأمن العام حملة أمنية في بلدتي دير البخت وموثبين بريف درعا الشمالي، بهدف ضبط السلاح الخارج عن سلطة الدولة، وملاحقة المطلوبين المتورطين بقضايا أمنية.

وأوضح مصدر أمني في تصريح لـ سانا، أن الحملة استهدفت مثيري الفوضى، وكل حامل للسلاح دون أن يكون منخرطًا ضمن المؤسسات العسكرية أو الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وأسفرت عن ضبط المئات من قطع الأسلحة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن العام نفذت عمليات تفتيش دقيقة، بناءً على قوائم معدة مسبقاً تشمل أسماء المطلوبين وأماكن تواجد السلاح، لافتاً إلى أن تعاون الأهالي كان إيجابياً وفاعلاً وساهم في تسهيل سير العملية.

وشدد المصدر على أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخلص من ظاهرة السلاح غير الشرعي، وستتواصل في مختلف المناطق لضمان الأمن والاستقرار، وإعادة فرض سلطة الدولة.

وأكد المصدر أن جهاز الأمن العام سيبقى الحصن الحصين لأمن وأمان سوريا وأبنائها، وسيواصل عمله بكل عزم وإصرار لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الجميع.