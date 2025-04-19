وحدة إزالة الألغام في دير الزور تبطل قذائف وألغاماً غير منفجرة بحي العمال

دير الزور-سانا

أبطلت وحدة إزالة الألغام في محافظة دير الزور اليوم قذائفَ غير منفجرة، وعدداً من الألغام الأرضية الفردية داخل حي العمال شرق المدينة.

وأوضحت المحافظة في قناتها على تلغرام أنه وبعد مناشدة لمحافظ دير الزور غسان السيد أحمد من مجموعة من المدنيين القاطنين داخل الحي، توجهت وحدة لإزالة الألغام إلى الموقع، حيث تم اكتشاف عدد من القذائف والألغام، كان من بينها ذخائر غير متفجرة وألغام، وجرى التعامل معها وتأمين المنطقة بالكامل.

وفي السياق، دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون معها، ومع كل المختصين بنزع الألغام ورفع الذخائر غير المتفجرة، وإرشادهم لأي منطقة يتواجد فيها أي جسم من مخلفات الحرب يشكل خطراً على حياة المدنيين.

وتسببت الذخائر غير المتفجرة ومخلفات النظام البائد من الألغام والقنابل والذخائر وغيرها من أجسام غريبة بحوادث يومية بمختلف المحافظات، أودت بحياة وإصابة عدد من المدنيين وخاصة الأطفال.

ويقوم الدفاع المدني السوري بحملات دورية عبر ندوات وفعاليات توعوية للتنبيه إلى خطر انتشار الألغام، ومخلفات الحرب، وضرورة الإسراع بالإبلاغ والابتعاد عنها فور العثور عليها، ووضع إشارات تحذيرية من خطرها ريثما تصل الفرق المختصة لإزالتها.