محافظة دمشق تفتتح بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية فعاليات الأسبوع ‏التدريبي للكوادر الإدارية والفنية في المحافظة

دمشق-سانا

افتتحت محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية ومنظمة السلام ‏في إيطاليا اليوم فعاليات الأسبوع التدريبي المتكامل، للكوادر الإدارية ‏والفنية العاملة في المحافظة، وذلك في فندق الشام بدمشق، في إطار التعاون ‏المشترك وتبادل الخبرات بين سوريا وإيطاليا. ‏

ويشمل برنامج الدورات الأهداف المستدامة، والتحليل والتخطيط، ورفع ‏المشاريع، والآثار، ويوما عمليا في جوبر. ‏

وأوضح محافظ دمشق السيد ماهر مروان خلال الافتتاح، أن هذه الدورات ‏ثمرة لتعاون بنّاء بين محافظة دمشق من جهة، والحكومة الإيطالية ومنظمة ‏السلام الإيطالية من جهة أخرى، وتشكل نموذجاً مميزاً للشراكة البناءة ‏القائمة على الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم ‏القدرات المحلية والمؤسساتية، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الدورات في ‏تمكين موظفي المحافظة، وتعزيز أداء المؤسسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون ‏مع الأصدقاء في إيطاليا.‏

بدوره، أشار السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان إلى أهمية تعزيز ‏علاقات التعاون مع محافظة دمشق، وفتح آفاق جديدة بمختلف المجالات ‏العمرانية والخدمية والثقافية وغيرها، لافتاً إلى أن هذه الدورات المهمة بداية ‏التعاون بين الجانبين. ‏

من جانبها، أشارت رئيسة منظمة السلام في إيطاليا سيمونا فرنانديز إلى أن ‏هذه الدورات تشكل خطوة نحو تعزيز العلاقات والتعاون مستقبلاً بين ‏البلدين، لافتة إلى تقديم المنظمة الدعم للأفكار والخطوات التي سيتم طرحها ‏خلال الدورات.‏

حضر الافتتاح رئيسة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس، ومدير التربية والتعليم ‏في ريف دمشق فادي نزهت.‏