محافظة دمشق تفتتح بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية فعاليات الأسبوع ‏التدريبي للكوادر الإدارية والفنية في المحافظة

دمشق-سانا
افتتحت محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية ومنظمة السلام في إيطاليا اليوم فعاليات الأسبوع التدريبي المتكامل، للكوادر الإدارية والفنية العاملة في المحافظة، وذلك في فندق الشام بدمشق، في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين سوريا وإيطاليا.
ويشمل برنامج الدورات الأهداف المستدامة، والتحليل والتخطيط، ورفع المشاريع، والآثار، ويوما عمليا في جوبر.
وأوضح محافظ دمشق السيد ماهر مروان خلال الافتتاح، أن هذه الدورات ثمرة لتعاون بنّاء بين محافظة دمشق من جهة، والحكومة الإيطالية ومنظمة السلام الإيطالية من جهة أخرى، وتشكل نموذجاً مميزاً للشراكة البناءة القائمة على الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم القدرات المحلية والمؤسساتية، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الدورات في تمكين موظفي المحافظة، وتعزيز أداء المؤسسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأصدقاء في إيطاليا.
بدوره، أشار السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون مع محافظة دمشق، وفتح آفاق جديدة بمختلف المجالات العمرانية والخدمية والثقافية وغيرها، لافتاً إلى أن هذه الدورات المهمة بداية التعاون بين الجانبين.
من جانبها، أشارت رئيسة منظمة السلام في إيطاليا سيمونا فرنانديز إلى أن هذه الدورات تشكل خطوة نحو تعزيز العلاقات والتعاون مستقبلاً بين البلدين، لافتة إلى تقديم المنظمة الدعم للأفكار والخطوات التي سيتم طرحها خلال الدورات.
حضر الافتتاح رئيسة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس، ومدير التربية والتعليم في ريف دمشق فادي نزهت.