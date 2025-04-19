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أردوغان: “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان

2025-04-19

إسطنبول-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واللبنانية، مؤكداً أن “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله الليلة الماضية خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين بإسطنبول: إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تظهر جلياً أن حكومة نتنياهو لا تريد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت أردوغان إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول منع استقرار سوريا ولبنان من خلال تأجيج الفتن، إضافة إلى سعيها لنقل الصراعات إلى مناطق جديدة من خلال تحريض القوى الخارجية باستمرار.

وأكد الرئيس التركي أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يعد دفاعاً عن الإنسانية والسلام والعدالة، مستنكراً في ذات الوقت الصمت الدولي حيال جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

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