80 منظمة إنسانية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

عمّان-سانا

طالبت 80 منظمة إنسانية المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السّورية، مؤكّدة أن التوغل العسكري الأخير لكيان الاحتلال الإسرائيلي يلحق أضراراً بالغة بالمدنيين، ويعيق جهود التعافي.

وفي بيان أصدرته في عمّان، قالت المنظمات الدولية: إنّ الاعتداءات والتوغل الإسرائيلي البري في الأراضي السورية يمثّل خرقاً واضحاً لاتفاقية فض الاشتباك، وانتهاكاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مضيفة: إن أفعال “إسرائيل” هذه تقوّض بشكل مباشر الأنشطة الإنسانية، وجهود التعافي وإعادة الإعمار والاستقرار في مرحلة حرجة يمرّ بها السوريون”.

وطالبت المنظمات في بيانها جميع الأطراف الدولية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومنع المزيد من التصعيد، وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

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