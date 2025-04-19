مشاركة واسعة في سباق الخيول العربية الأصيلة في مضمار فروسية حماة

حماة-سانا

نظمت مديرية الرياضة والشباب في حماة اليوم السباق الدوري الأول للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وذلك على مضمار نادي الفروسية بحماة.

وأقيم السباق بمشاركة 95 جوادًا تنافسوا على 8 أشواط ولمسافات 1400 متر، و1600 متر، أو 1800 متر، حيث توزعت الخيول (سورية المنشأ والعربية المسجلة) وفقاً لدرجاتها على الأشواط الثمانية.

وأسفرت النتائج عن فوز الجياد على التوالي: “جيسي” لمالكه حسين إبراهيم، و”رادار حماة” لمالكيه عمار شتات وزهير إسماعيل، و”إسلام الخالدي” لأحمد الحمدان، و”حبيب زياد” ليوسف أكراد، و”سلطان الخدعان” لمربط صهيل، و”مهيب أوغاريت” لملهم خميس، و”كوم الطه” لعبد الإله الجربا، و”مهيب الوصل” لعامر كتب.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال المدرب صالح العساف من القامشلي: نشارك في هذا السباق لأول مرة عقب تحرير سوريا من النظام البائد، وقد كانت المنافسات قوية.

بدوره، قال لؤي عسكر من محافظة حلب، وهو مربي خيل ومدرب سباقات وعضو لجنة تحكيم: لأول مرة منذ عام 2009، يشارك هذا العدد الكبير في السباق من مختلف المحافظات، الأمر الذي يعزز الروح التنافسية دعماً لهذه الرياضة الأصيلة التي اشتهر بها الآباء والأجداد.

من جهته، قال مدير الرياضة والشباب في حماة، مكرم كيلاني، إنه بعد إحداث وزارة الرياضة والشباب الجديدة، حرصت المديرية في المحافظة على تنظيم هذا السباق الأول، الذي ضم متسابقين على امتداد الجغرافية السورية، متوقعاً أن تشهد السباقات القادمة مزيداً من المشاركات.