مدير المدينة الصناعية في حسياء: تخفيض سعر الكهرباء للصناعيين ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية

حمص-سانا

أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، أن قرار تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية، يسهم في إحداث تحول نوعي في واقع العمل الصناعي بالمدينة الصناعية في حسياء، وينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية فيها.

وأشار زعيب، في تصريح اليوم، إلى أن مدينة حسياء الصناعية أمام مرحلة جديدة من النمو الصناعي، حيث تستطيع المنشآت تخفيض نفقاتها التشغيلية، ما يتيح لها التوسع في الإنتاج، ورفع جودته، وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح زعيب أن هذا القرار يسهم في تعزيز استدامة العمل الصناعي، وزيادة فرص العمل، ما يشجع الصناعيين على التوسع بمنشآتهم، وتحسين خطوط الإنتاج وتطويرها، كما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الصناعة وتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الإنتاج. ولفت إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين التي تلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الصناعية أيضاً.

وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة جزئياً أو كلياً من التقنين، ليصل إلى 1500 ليرة سورية من دون الرسوم، بعد أن كان بحدود 2375 ليرة سورية مع الرسوم.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب الصناعيين، الذين أكدوا خلال السنوات الماضية وفي مناسبات عدة أن ارتفاع تكاليف الكهرباء شكل عائقاً أمام زيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.