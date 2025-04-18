تحديث بعض تجهيزات المشفى الوطني في طرطوس بهدف تحسين الخدمات الصحية

طرطوس-سانا

تعمل إدارة المشفى الوطني في طرطوس على إجراء تحديثات مهمة ومتنوعة في عمل المشفى، بما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح المشرف الوزاري على قطاع الصحة في محافظة طرطوس، الدكتور علاء البرهوم، في تصريح لمراسلة سانا، أنه تم إعادة تفعيل خدمة التنظير الهضمي العلوي والسفلي بعد توقفها لفترة، فيما يتم العمل على تفعيل جهاز القسطرة القلبية خلال الأيام القادمة أيضاً بعد توقفه لفترة طويلة.

وأشار إلى رفد المشفى قريباً بخمسة أجهزة غسيل كلية جديدة، ويأتي ذلك ضمن خطة تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجاهزية في المشفى الوطني بطرطوس.

وأضاف البرهوم أن أعمال الترميم في قسم العناية المشددة شارفت على الانتهاء، كما يجري العمل لاستكمال مشروع ترميم قسم الحروق وقسم غسيل الكلى.

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