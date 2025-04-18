وزير الصحة يتفقد العمل في عدد من مشافي محافظة دير الزور

دير الزور-سانا

أجرى وزير الصحة الدكتور مصعب العلي اليوم جولة تفقدية على عدد من المشافي في محافظة دير الزور، للاطلاع على آلية العمل والتأكد من واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

واستمع الوزير العلي خلال جولته إلى متطلبات العمل من الكوادر الصحية المتواجدة وواقع الخدمات الطبية المقدمة، للوقوف على الاحتياجات والنهوض بالواقع الصحي في المحافظة.

وأكد الدكتور العلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالواقع الصحي، والعمل على إعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة.

شارك بالجولة محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومدير الصحة، ونقيب الأطباء في المحافظة.

وتعاني المؤسسات الصحية بدير الزور من نقص في الأطباء والأجهزة الطبية الحديثة، وعدم توفر الأدوية، إضافةً للدمار الهائل الذي أصاب عدداً منها نتيجة قصف النظام البائد لها.

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