وسط أجواء حماسية عالية… اختتام بطولة الجمهورية بالمواي تاي لفئتي الرجال والسيدات

دمشق-سانا

وسط أجواء حماسية عالية اختتمت اليوم بطولة الجمهورية بالمواي تاي لفئتي الرجال والسيدات والتي أقامها اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة لاعبين مثلوا مختلف المحافظات.

وأسفرت النتائج ضمن الفئة (ب) عن فوز قيصر قاسم ومحمد الأغبر وحسين عابدة وطارق الوهيبي ومحمد صفية وماهر حرفوش وعبد الرحمن أومري وعلي الخطيب ويزن المصري وكريم النجار وعلي الفقيه وسامي عرنوس على التوالي بأوزان 51 كغ و54 كغ و57 كغ و60 كغ و63 كغ و67 كغ و70 كغ و75 كغ و81 كغ و86 كغ و91 كغ وفوق 91 كغ.

وانتهت منافسات الفئة (أ) بفوز صدام العنزة وعبد الكريم الهندي وبدر إسماعيل وإبراهيم فرحة ومحمد المحمد ومحمد يوسف بأوزان 86 كغ و 81 كغ و 71 كغ و67 كغ و 63 كغ و57 كغ، بينما فاز بفئة السيدات غفران الهايش وسمرة النداف وديمة عبود وهبة البدوي وأمينة خلف بأوزان 51 كغ و54 كغ و 57 كغ و63 كغ و 67 كغ.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط سارية الجزائري: إن هذه البطولة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية بعد التحرير وقد شهدت منافسات قوية ومستويات مهارية متميزة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تم التحضير لها بشكل جيد من قبل اللجان الفنية المشرفة على اللعبة في المحافظات.

أمين سر اتحاد اللعبة محمد الحوراني أوضح أن الاتحاد عمل منذ تشكيله مؤخراً على تجهيز القاعدة الأساسية للبطولات من خلال تنظيم دورة تحكيمية لتأهيل الكوادر التحكيمية لإفساح المجال أمام الحكام الجدد لإثبات جدارتهم، متوقعاً أن تحظى البطولات القادمة بمزيد من المشاركات.

بدورهم لفت عدد من مشرفي اللعبة في المحافظات إلى أن البطولة حظيت بمشاركة جيدة من مختلف المحافظات ولاسيما تلك التي غابت عن حلبات المنافسة لسنوات طويلة خلال فترة الثورة على النظام البائد.

وعبّر عدد من اللاعبين عن سعادتهم لعودة المنافسة بين جميع اللاعبين بمختلف المحافظات مبدين استعدادهم لخوض البطولات القادمة والمنافسة على ألقاب البطولات المحلية والخارجية.