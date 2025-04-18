مياه اللاذقية تنفذ صيانات وتزيل تعديات على الشبكات

اللاذقية-سانا

ضمن متابعتها الدورية أزالت الضابطة المائية في وحدة مياه جبلة 8 تعديات استجرار زراعي مخالف على شبكة قرية عرب الملك، و11 مخالفة في منطقة البودي بريف جبلة، ونظمت الضبوط بحق المخالفين.

وأوضحت محافظة اللاذقية على صفحتها الرسمية على تلغرام أن ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة إصلاحات وصيانات لشبكات المياه، شملت استبدال قساطل مهترئة، داخل كراج البولمان، وفي أحياء شريتح والزراعة وضاحية بسنادا وحي السجن ومساكن الجاهزية، وقرب مفرق سنجوان، إضافة إلى إصلاح خط فونت 100 مم في حي الشيخ ضاهر وسط المدينة.

وتم إصلاح تسريبات وخطوط مهترئة في قريتي القنجرة وجناتا، وتركيب 6 رولمانات في مضخات مشروع جورين ومجموعة توليد 160 ك.ف.أ بمحطة الشيخ مبارك، وتشغيل بئر السنيبلة وتركيب بطارية 150 أمبير لمولدة 85 ك.ف.أ فولفو بمحطة الصالحية بوحدة الثورة وتشغيلها.

وفي وحدة مياه القرداحة تم إصلاح عطل بكابلات محطة قرية شديتي الثانية (محولة 100 ك.ف.أ) وإعادة تشغيلها.

كما تواصل مديرية الصيانة بالمحافظة تنفيذ مشاريع عدة بالتعاون مع المنظمات، حيث يجري تركيب مضخات الكلور في محطة خان عطا الله بريف اللاذقية.