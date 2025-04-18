ضمن حملة “حمص بلدنا”… تنظيف وإنارة مستوصف بابا عمرو الصحي

حمص-سانا

تواصل حملة “حمص بلدنا” أعمالها في تأهيل وتجميل وإعادة إحياء مدينة حمص، عبر تقديم الخدمات لمختلف مناطقها بالتشاركية مع المجتمع الأهلي، وفق مجموعة مبادرات وخطوات ‏منظمة.

وأشارت مديرة جمالية المدينة ومنسقة الحملة في مجلس مدينة حمص المهندسة إناس بايقلي في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم الانتهاء من تنظيف محيط مستوصف بابا عمرو الصحي وتزويده بإنارة محيطية، وتأهيل الطريق المؤدي إليه، بالإضافة إلى إزالة أعلام وشعارات النظام البائد من مدخل مدينة حمص الجنوبي، وطلاء الثكنات الموجودة عليه، علماً أن أعمال تأهيل وتركيب الإنارة مستمرة لتشمل شوارع وأحياء المدينة.