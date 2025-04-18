الوزير الشعار: زيارة بولاط ستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية ‏قوية بين سوريا وتركيا ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن زيارة وزير ‏التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا كانت مثمرة، وتعكس الروابط ‏الأخوية بين البلدين.‏

ونقلت قناة الوزارة على تلغرام عن الوزير الشعار قوله: “كانت الزيارة مثمرة، ‏تناولنا خلالها العديد من القضايا المهمة، وتعكس الروابط الأخوية بين ‏البلدين، وستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية قوية بيننا”.‏

وأضاف الوزير الشعار: “نحن اليوم نكتب معاً فصلاً جديداً من التاريخ، يتم تأليفه ‏بسواعدنا وجهودنا المشتركة”.‏

ويأتي تصريح الشعار في ختام زيارة أجراها بولاط إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي، برفقة عدد من ‏المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، والتي استمرت يومين أجرى خلالها ‏مباحثات مع العديد من الجهات ذات الصلة.‏

وقبيل عودته والوفد المرافق له من سوريا إلى تركيا، أعرب الوزير بولاط ‏للصحفيين عن رغبة بلاده في التفاوض مع ‏سوريا على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.‏