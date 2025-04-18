الوزير الشعار: زيارة بولاط ستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية ‏قوية بين سوريا وتركيا ‏

دمشق-سانا
أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن زيارة وزير التجارة التركي عمر بولاط إلى سوريا كانت مثمرة، وتعكس الروابط الأخوية بين البلدين.
ونقلت قناة الوزارة على تلغرام عن الوزير الشعار قوله: “كانت الزيارة مثمرة، تناولنا خلالها العديد من القضايا المهمة، وتعكس الروابط الأخوية بين البلدين، وستكون بداية لتعاون وشراكة اقتصادية قوية بيننا”.
وأضاف الوزير الشعار: “نحن اليوم نكتب معاً فصلاً جديداً من التاريخ، يتم تأليفه بسواعدنا وجهودنا المشتركة”.
ويأتي تصريح الشعار في ختام زيارة أجراها بولاط إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي، برفقة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، والتي استمرت يومين أجرى خلالها مباحثات مع العديد من الجهات ذات الصلة.
وقبيل عودته والوفد المرافق له من سوريا إلى تركيا، أعرب الوزير بولاط للصحفيين عن رغبة بلاده في التفاوض مع سوريا على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.